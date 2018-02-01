Головкин и Альварес провели первую дуэль взглядов перед реваншем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Лос-Анджелесе стартовала пресс-конференция боя-реванша казахстанского чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадия Головкина и его мексиканского соперника Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

На старте мероприятия боксеры встретились лицом к лицу. Эта дуэль взглядов стала первой с момента их боя 16 сентября, который завершился вничью. Реванш боксеров пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 5 мая (утро 6 мая для жителей Казахстана). Ранее оба спортсмена пообещали, что второй поединок завершится досрочно, без участия судей. Накануне Головкин и Альварес также побывали в эфире телеканала ESPN Deportes.

Ранее Геннадий Головкин высказался относительно комментаторов HBO Джима Лэмпли, Роя Джонса и Макса Келлермана, отдававших преимущество Альваресу.

«То, что я видел в ринге, и что слышал от комментаторов в рингсайде, не совпадало. Я был этим разочарован. Комментаторы имеют право на собственное мнение. Это не плохо для меня, но это плохо для спорта. Я думаю, что я победил. Статистика доказывает это, и эксперт HBO (Ледерман) считал, что я выиграл. Также считали и фанаты. Я не был тем, кого освистали, когда я уходил с ринга.