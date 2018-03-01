Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 9 °С
USD 322.72 EUR 397.56
RUB 5.61 CNY 51.04
Скачать

Голосование на выборах президента РФ проходит в городах Казахстана

18 Марта 2018 10:07 909
Поделиться:
Голосование на выборах президента РФ проходит в городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Избирательные участки для выборов Президента России открылись в городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В ЦИК России поступило более 6 тысяч обращений о возможных нарушениях
В ЦИК России сообщили о хакерских атаках из 15 стран Выборы президента проходят в России

Как ранее сообщили в пресс-службе Посольства РФ в РК, для проведения выборов Президента России 18 марта при Посольстве и генеральных консульствах образованы избирательные участки в следующих городах: Астана, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Приозерск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент. 

Также дополнительно организовано досрочное выездное голосование в Кордае (16 марта) и Кызылорде (15 марта).

Как сообщил ТАСС со ссылкой на посла РФ в РК Алексея Бородавкина, в Казахстане созданы все условия, чтобы выборы прошли в соответствии с законом. По его информации, на консульском учете стоят 65 тысяч россиян, постоянно проживающих в Казахстане. Кроме того, граждане РФ работают в республике в бизнес-структурах, участвуют в образовательных обменах, находятся в командировках по линии государственных учреждений.

«Хочу подчеркнуть, что казахстанские партнеры помогли нам в организации избирательного процесса и сегодняшних выборов с точки зрения обеспечения безопасности, порядка, охраны избирательных участков. Они находятся в разных городах Казахстана - 18 избирательных участков плюс еще несколько избирательных участков, которые действуют на территории Байконура», - уточнил посол.

Он отметил, что на избирательном участке в Астане за первый час с момента его открытия проголосовали более 50 человек - активность избирателей достаточно высокая.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Россия, Выборы,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Архив