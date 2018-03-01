Голосование на выборах президента РФ проходит в городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Избирательные участки для выборов Президента России открылись в городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Как ранее сообщили в пресс-службе Посольства РФ в РК, для проведения выборов Президента России 18 марта при Посольстве и генеральных консульствах образованы избирательные участки в следующих городах: Астана, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Приозерск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент.

Также дополнительно организовано досрочное выездное голосование в Кордае (16 марта) и Кызылорде (15 марта).



Как сообщил ТАСС со ссылкой на посла РФ в РК Алексея Бородавкина, в Казахстане созданы все условия, чтобы выборы прошли в соответствии с законом. По его информации, на консульском учете стоят 65 тысяч россиян, постоянно проживающих в Казахстане. Кроме того, граждане РФ работают в республике в бизнес-структурах, участвуют в образовательных обменах, находятся в командировках по линии государственных учреждений.



«Хочу подчеркнуть, что казахстанские партнеры помогли нам в организации избирательного процесса и сегодняшних выборов с точки зрения обеспечения безопасности, порядка, охраны избирательных участков. Они находятся в разных городах Казахстана - 18 избирательных участков плюс еще несколько избирательных участков, которые действуют на территории Байконура», - уточнил посол.



Он отметил, что на избирательном участке в Астане за первый час с момента его открытия проголосовали более 50 человек - активность избирателей достаточно высокая.