Гололед в Петропавловске: Более 80 человек за сутки получили травмы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Количество обращений в травматологический пункт 3-й городской больницы за прошедшие сутки увеличилось до 84 человек, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заведующего травмпунктом Валерия Грибашова, из общего количества обратившихся 66 пострадали в результате уличных травм, 11 госпитализированы, некоторым необходимо оперативное лечение.

«Семь человек получили переломы лодыжек, у одного перелом позвоночника, в трех случаях - перелом голени, в семи - перелом плеча, 16 случаев перелома луча в типичном мечте - предплечье - и три перелома ребер. Пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. После оказания помощи всех отпустили домой», - прокомментировал Валерий Грибашов.

Травмы из-за гололеда получили и североказахстанские ребятишки. По информации главного врача детской областной больницы Олега Завьялова за сутки к ним обратились пять человек. Двоих детей госпитализировали. У одного ребенка сломано предплечье, у одного - сотрясение головного мозга.

Напомним, дождь при минусовой температуре воздуха вчера превратил Петропавловск в ледяной каток. За сутки по области произошло более 20 дорожно-транспортных происшествий, большая часть - в городе.



Фото: primorye24.ru