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Гололед и усиление ветра ожидаются 10 января в большинстве регионов республики

Гололед и усиление ветра ожидаются 10 января в большинстве регионов республики
10 Января 2017 00:01 258

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части республики по-прежнему погода без осадков, лишь в северной и западной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки. По информации РГП «Казгидромет», местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Южно-Казахстанской,  Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской,  Карагандинской областях местами туман.

В Западно-Казахстанской,  Атырауской областях местами  туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской,  Костанайской областях местами низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.                         

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами низовая метель, туман. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 м/с.

В Жамбылской области местам туман, утром и днем ветер 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.

 

 

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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