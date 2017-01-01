Гололед и усиление ветра ожидаются 10 января в большинстве регионов республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части республики по-прежнему погода без осадков, лишь в северной и западной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки. По информации РГП «Казгидромет», местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами низовая метель, туман. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 м/с.

В Жамбылской области местам туман, утром и днем ветер 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.