Глухой певец из Кокшетау: Я пою сердцем

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Записи песен 46-летнего Вадима Козюленока не найти в интернете, но акмолинские зрители с волнением ждут каждое его выступление. Ведь все они пронизаны артистизмом и бесконечной любовью к жизни. О мечтах и своих трудностях Заслуженный артист Казахского общества глухих рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Обычный человек имеет миллионы возможностей куда-то поехать или чем-то заняться. Но, как правило, привыкнув плыть по течению, он их не использует. Что же делать тогда тому, кто в силу каких-то причин не такой, как все?

Вадим Козюленок потерял слух, когда ему было чуть больше года. Виной всему оказались назначенные антибиотики. Повзрослев, видя как на гитаре играет его отец, но не слыша ни звука, мальчишка мечтал о возможности петь. Где-то в глубине души он понимал, что, скорее всего, эта мечта так и останется просто мечтой... Возможно, так и случилось бы, если бы не сила воли и целеустремленность Вадима, сыгравшие решающую роль в этой истории. Истории о Заслуженном артисте, покорившем сердца зрителей своим песенным талантом.

Музыка, действительно, может дать человеку многое: вдохновение, стимул к жизни и силы, чтобы преодолеть преграды.

«Родился я в Кокшетау, учился в петропавловской школе для глухих. По окончании вернулся в родной город и поступил на обувную фабрику «Восход», где и проработал до ее ликвидации», - рассказывает Вадим корреспонденту Казинформа с помощью сурдопереводчика и экс-председателя Казахского общества глухих Кокшетау Евгения Кимова.

«Конечно, все было не так просто, - добавляет мама Вадима Александра Александровна. - Малышом он заболел пневмонией. Антибиотики кололи лошадиными дозами. Ему было чуть больше года, когда я поняла, что он не слышит... Лечились. В советское время мы были на учете, ездили даже в Москву. А потом развалился СССР...»

Как только Вадим вернулся в Кокшетау, он отправился в Казахское общество глухих. Проблемой оказался тот факт, что в школе его не обучали жестовому языку, и парню пришлось учиться с нуля. Ведь эти знания были просто необходимы для того, чтобы заняться жестовым пением. Первоначально все давалось с трудом, и Вадим чуть было не разуверился в том, что когда-то сможет петь. Но постоянные тренировки и целеустремленность сделали свое дело.

«Сначала мне показалось, что он совсем не подходит к жестовому пению, - признается Евгений Кимов. - А когда он начал заниматься, когда мы увидели, какая у него пластика, поняли, что у этого парня настоящий талант! У него свое поразительное чувство ритма».

Когда юноше было 16 лет, он лишился отца. Вадим признается, что большую роль в воспитании и обучении его на тот момент сыграл именно учитель и наставник Евгений Кимов, который постоянно повторял парню почти ленинское наставление: «Учиться, учиться и учиться!» А тот, в свою очередь, будучи весьма ответственным, мог репетировать ночи напролет. Ну, а если шла подготовка к какому-то выступлению, то Вадим и вовсе забывал о сне и отдыхе.

«Помню свою первую песню. Это был хит Игоря Корнелюка «Дожди». Тогда пластика у меня была еще не такая отточенная. Опыта набирался постепенно... Знаете, я ведь пою сердцем... И если все же переборол страх выступлений в нашем клубе, то на смотрах очень волновался», - продолжает рассказ Вадим.

Признание таланта пришло не сразу. На проходящих ежегодно республиканских смотрах художественной самодеятельности сначала Вадим становился вторым и третьим. И вот однажды в Шымкенте стал обладателем Гран-при. И это притом, что в конкурсе участвовали настоящие корифеи из Алматы, Усть-Каменогорска. Кроме того, Вадим удостоился звания Заслуженного артиста Казахского общества глухих.

«Как я выбираю репертуар? - задумывается Вадим. - Со слуховым аппаратом я слышу 30% на одно ухо, смотрю телевизор - и вдруг нравится какая-то песня! Потом иду к руководителю, и мы обсуждаем, подойдет ли мне выбранная песня. Тут уже идет подбор в соответствии с индивидуальностью, ведь не всякую песню может исполнять любой. Любимую песню трудно назвать... Практически весь мой репертуар состоит из таковых. К примеру, очень нравится творчество Ф. Киркорова. Хотите, я исполню его песню?»







Говоря о качествах, необходимых для того, чтобы научиться жестовому пению, Вадим отмечает, прежде всего, само желание петь. Затем - артистизм. А еще - непременно нужен стимул.

«Выезжая, смотрим, как выступают другие, чему-то учимся друг у друга, делимся опытом. Кроме того, очень помогает общение в клубе», - добавляет Вадим.

И несмотря на то, что на концертах глухонемых большинство зрителей в зале - люди слышащие, песни его воспринимаются со слезами на глазах и бурными овациями. Ведь жестовое пение - это выступление, куда более эмоциональное и яркое, нежели обычное исполнение песни.

Ну, а год назад в жизни Вадима случилось самое трогательное и волнительное событие - он встретил свою любовь и музу - Елену. С глухонемой девушкой из Шымкента Вадим познакомился в обществе глухих. Влюбленные поженились, и у них родился малыш.

«Я, к своему стыду, не выучила язык жестов и жалею, - добавляет мама Вадима. - Зато у меня теперь своя миссия - научить говорить внука, ведь он родился здоровым!»

По словам артиста, на сегодняшний день государство делает все возможное, чтобы обеспечить глухонемым возможность быть полноправными членами общества. К примеру, они бесплатно получают сотовые телефоны, компьютеры и ноутбуки. Сам Вадим сейчас подрабатывает сапожником, а как только подрастет малыш, собирается открыть свой пункт ремонта обуви.

«О чем я мечтаю? Самое главное - я хочу достойно воспитать сына, чтобы он вырос хорошим человеком. И я постараюсь сделать все для того, чтобы он гордился своим отцом!» - добавляет Вадим.

