Главы ВКО и «Зеленого сердца» Австрии заявили о сотрудничестве 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Совместное заявление о сотрудничестве между Восточно-Казахстанской областью и Федеральной землей Штирия Республики Австрия подписано в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с членами делегации Австрийской Республики аким ВКО Даниал Ахметов рассказал о промышленном, научном и сельскохозяйственном потенциале региона.

«Посетили выставку «ЭКСПО-2017» и были воодушевлены тем, что представила ваша страна. Мы рады быть на этой земле. Из-за обилия растительности и водоемов Штирию называют Зеленым сердцем Австрии. У наших территорий много общего, поэтому нам очень важен контакт с вашим регионом», - поделилась впечатлениями о Казахстане Мануэла Ком, второй президент земельного парламента Штирии.







После подписания совместного заявления о взаимном сотрудничестве аким области обозначил сферы работы, в которых особо заинтересован Восточный Казахстан.

«Наши врачи будут обучаться в лучших клиниках Англии. Хотели бы обучать их также и в вашей стране, - сказал Даниал Ахметов. - Прежде всего, это касается врачей-онкологов и специализирующихся на лечении детей раннего возраста. Также проводим серьезные научные работы в области металлургии, готовим специалистов атомной отрасли. Поэтому очень важны контакты университетов двух стран. С огромным удовольствием поучились бы у вас освоению новых методов производства».

За 4 месяца 2017 года внешнеторговый оборот Восточно-Казахстанской области с Австрией составил почти 2 млн. долларов. В основном экспортируется тантал и изделия из него. В нашу страну ввозятся кирпич, катализаторы, диски, сельскохозяйственные машины, изделия из черного металла, сообщили в пресс-службе акима области.





