Главы стран ОИС приедут на саммит в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10-11 сентября 2017 года в Астане планируется проведение первого саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра национальной экономики Тимура Сулейменова.

Представляя законопроект «О ратификации генсоглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами ОИС», министр отметил, что Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями посредством привлечения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий.

В свою очередь, вице-министр иностранных дел Акылбек Камалдинов пояснил, что инициатива о проведении саммита была изначально озвучена генеральным секретарем ОИС. Мероприятие должен был проводить Пакистан, однако страна не смогла взять на себя такие обязательства.



«Президентом Нурсултаном Назарбаевым было принято решение взять на себя все обязательства по проведению саммита. Президентом утвержден план работы по проведению саммита, заложены бюджетные средства, работа в этом направлении идет в соответствии с графиком. МИД является основным разработчиком. Совместно с МОН также заложили свой бюджет в мероприятия, которые будут проведены под эгидой этого министерства. Будет проведен ряд совещаний старших должностных лиц до проведения саммита», - рассказал Акылбек Камалдинов.



По его информации, также в преддверии саммита будет проведена большая научно-практическая конференция под эгидой МОН.



«Приглашаются на саммит главы государств, особенно, стран с монархической структурой власти. На данный момент мы собираем списки тех, кто подтвердил участие. На данный момент свое участие подтвердили около 10 государств - участие глав государств и глав правительств», - рассказал вице-министр.