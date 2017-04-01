Главы МИД ЦА обсудили повестку председательства Казахстана в СБ ООН

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С главами внешнеполитических ведомств Центральной Азии обсуждена повестка председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН, заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов после завершения пятисторонней встречи в формате «Казахстан-Узбекистан -Таджикистан-Туркменистан-Кыргызстан» в столице Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно членство Казахстана в Совете Безопасности ООН вызывает пристальный интерес у братских республик и государств Центральной Азии. Дело в том, что они оказали нам огромную поддержку во время предвыборной кампании, а сейчас, когда мы находимся в этом органе всемирной организации наша обязанность представлять там интересы Центральной Азии. В этой связи мы сегодня продолжили ту традицию, которая в свое время была заложена в сентябре 2016 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда прошла неформальная встреча министров иностранных дел. Эта встреча состоялась по инициативе Казахстана и сегодня прошла вторая неформальная встреча внешнеполитических ведомств Центральной Азии», - пояснил Абдрахманов.

«Сегодня я имел честь проинформировать наших партнеров и союзников о той работе, которую Казахстан провел в стенах СБ ООН за первые 100 дней своего членства. И, конечно же, нам необходимо было сверить часы со своими партнерами по региону. Дело в том, что в Совете Безопасности рассматривается очень много вопросов, которые касаются интересов Центральной Азии. Например, угрозы транснационального характера, которые исходят из территории соседнего Афганистана. Мы достаточно подробно обсудили и пришли к выводу, что необходимо вовлекать Афганистан в систему мирохозяйственных связей нашего региона, продолжать им активно помогать, так чтобы они преодолели все трудности, с которыми сталкивается на данном этапе», - призвал глава МИД РК.

«Казахстан в январе 2018 года будет председательствовать в СБ ООН, поэтому мы сегодня консультировались со странами Центральной Азии касательно повестки дня нашего председательствования. В частности, собрать открытые дебаты министерского уровня на тему укрепления безопасности в Центральной Азии через призму ситуации в Афганистане. Мы получили очень много ценных советов и предложений со стороны наших центральноазиатских партнеров. Это было обозначено Главой нашего государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в его политическом обращении к членам Совета Безопасности в январе нынешнего года. В котором он обозначил, что одним из приоритетов для нас является формирование в Центральной Азии зоны мира и безопасности, сотрудничества и развития. Сегодня опять-таки со своими коллегами обсудили, каким образом наполнить практическим содержанием вот этот приоритет казахстанского председательствования», - отметил Абдрахманов.

Напомним, сегодня в Ташкенте состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ, на котором рассмотрены 15 документов. Казахстан на мероприятии представлял глава МИД РК Кайрат Абдрахманов.

Курмат Самархан