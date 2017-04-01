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Главой Capital Bank Kazakhstan стал Бахтияр Ильясов

Главой Capital Bank Kazakhstan стал Бахтияр Ильясов
12 Апреля 2017 10:19 256

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пост председателя правления АО «Capital Bank Kazakhstan» занял Бахтияр Ильясов, ранее занимавший должность заместителя председателя правления - члена правления Tengri Bank, сообщили в пресс-службе Tengri Bank. 

«Решением совета директоров №10 от 10 апреля 2017 года АО «Tengri Bank» прекращены полномочия заместителя председателя правления - члена правления Ильясова Бахтияра Абдинуровича в связи с переходом на работу в АО «Capital Bank Kazakhstan» в качестве председателя правления»,- говорится в сообщении.

Бахтияр Ильясов имеет степень кандидата экономических наук и опыт работы в финансовой сфере более 17 лет.

Как сообщалось, Гани Узбеков ушел с поста председателя правления АО «Capital Bank Kazakhstan». 

«Кадровая перестановка проводится в рамках процесса слияния двух финансовых институтов с целью получения максимального эффекта синергии от слияния банков, а также выстраивания четкого процесса взаимодействия структурных подразделений обоих банков в рамках процедуры. Основные усилия будут направлены на сохранение лучших практик, компетенций, технологий и бизнес-процессов, а также персонала, что сохранит высокий уровень доверия клиентов обоих банков и позволит провести интеграцию без ущерба утвержденным высоким стандартам обслуживания и надежности»,- говорится в сообщении пресс-службы банка.

В декабре 2016 года международным рейтинговым агентством «S&P Global Ratings» подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Tengri Bank» на уровне «B+». Данный рейтинг отражает прочное и стабильное финансовое состояние банка.

 

 

Ключевые слова: Банки, Назначения,
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