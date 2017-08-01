Главный город ядерной физики Казахстана Курчатов отмечает 70-летний юбилей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Легендарному городу Курчатов в Восточно-Казахстанской области сегодня исполняется 70 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К юбилею города, история которого неразрывно связана с историей создания испытательной базы ядерного оружия, подготовлена интересная программа, как для горожан, так и для гостей.

В рамках празднования дня рождения города пройдут экскурсии на объекты АО «Парк ядерных технологий», в музей СИЯП, праздничная программа Дня города «Сүйікті қалам Курчатов», выставки, спортивные соревнования, различные детские и молодежные конкурсы, парад байкеров, и многое другое.

Кульминацией праздника станет концерт с участием звезд казахстанской эстрады и фейерверк на площади города. Юбилейная программа мероприятий продлится до 20 августа включительно, сообщили в департаменте внутренней политики города Курчатов.

Как известно, город Курчатов расположен в 45 километрах от опытного поля, на котором была испытана первая атомная и термоядерная бомбы СССР. Решение о создании ядерного исследовательского полигона было принято Центральным комитетом КПСС и Советом министров СССР 21 августа 1947 года. 29 августа 1949 года здесь, впервые в СССР, было проведено испытание ядерного устройства.

Научное руководство испытанием непосредственно осуществлял известный советский физик Игорь Васильевич Курчатов. В Курчатове были сосредоточены научные и исследовательские лаборатории, центры медиков и биологов, математиков и физиков, а также производственные базы шахтостроителей, буровиков, геологоразведчиков, строителей.

Сейчас город Курчатов является сердцем ядерной физики Казахстана - там расположен Национальный ядерный центр РК.

В этом году НЯЦ представил один из своих приоритетных проектов - «Создание стендового комплекса казахстанского термоядерного материаловедческого (КТМ) токамака» на международной выставке «EXPO-2017», который стал центральным объектом экспозиции. Токамак КТМ - это первая специализированная установка для проведения научных исследований и испытаний материалов конструкций будущих термоядерных, ядерных реакторов и технологий.