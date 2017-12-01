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Главные организаторы конкурса «Мисс Америка» ушли в отставку на фоне скандала
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководители организации, которая проводит популярный в США конкурс красоты «Мисс Америка», на фоне громкого скандала ушли в отставку, пишет ТАСС.
Как отмечается в заявлении организации, совет управляющих «Мисс Америка» принял отставку исполнительного председателя Сэма Хаскелла, а также председателя Лин Уайднер. Хаскелл уходит незамедлительно, а Уайднер сохранит свое членство в совете в течение 90 дней «для осуществления плавной передачи полномочий». Кроме того, ушел в отставку президент данной организации Джош Рэндл.
В заявлении не разъясняются причины отставки указанных лиц. При этом в пятницу в Twitter сообщалось, что Хаскелл и Уайднер временно отстранены от должностей. Также отмечалось, что совет «проведет тщательное расследование в связи с обвинениями в обмене непристойными сообщениями».
В четверг газета Huffington Post информировала, что Хаскелл в электронной переписке с другими членами совета управляющих «Мисс Америка» допускал сексистские и оскорбительные высказываниях об участницах и победительницах конкурса. Он употреблял при этом ненормативную лексику. После распространения данной информации в СМИ несколько десятков женщин, ранее участвовавших и побеждавших в конкурсе, обратились в совет управляющих с просьбой сменить руководство организации.
К участию в конкурсе «Мисс Америка», который впервые состоялся в 1921 году, допускаются девушки в возрасте от 17 до 24 лет. Судьи обращают внимание не только на их внешний вид, но и на то, какие таланты участницы могут продемонстрировать и какие ответы дают на вопросы жюри.
Фото:© AP Photo/Mel Evans
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