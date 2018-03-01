Главное событие этой весны: посещение выставки роботов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уже 17 марта в ТРЦ «Аружан» откроется «КОРПОРАЦИЯ РОБОТОВ» (0+), передает МИА «Казинформ».

На большой интерактивной научной выставке каждый сможет не только увидеть самые новейшие технологии, но и потрогать «вещи из будущего», а также познакомиться и поиграть с 50 уникальными роботами.

Увидеть представление роботов

Новейшие роботы, имитирующие движения человека, станцуют для гостей выставки под зажигательную музыку. А еще посетители увидят, как катушка Тесла стреляет настоящими молниями, которые издают звуки и превращаются в мелодию!









Поболтать с Кики

Девушка-робот Кики - первый российский робот с расширенным функционалом вербального и невербального общения. Электронная девушка-промоутер очень умна. Её знания исчисляются терабайтами - она знает около 30 языков. Она, как настоящая девушка, любит комплименты, обниматься и болтать!









Познакомиться с роботом, предсказывающим судьбу

«Деревяка» - добрый и очень обаятельный робот, он похож на домовёнка, крутит шарманку, подмигивает гостям выставки, задает вопросы и гадает всем желающим, предсказывая судьбу.









Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.





Где? ТРЦ «Аружан», ул. Илияса Жансугурова, 8/1

Когда? 17 марта — 22 апреля

Режим работы: с 10.00 до 21.00

Сайт: corporationofrobots.com

Instagram: instagram.com/corporationofrobots/



