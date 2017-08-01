Глава ЖССБ рассказала, при какой зарплате можно накопить деньги на жилье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова рассказала, при какой зарплате можно накопить деньги на покупку жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что достаточно будет иметь зарплату 140-150 тысяч тенге, если он будет по 40 тысяч откладывать. Конечно, придется экономить на всем - то есть, никаких кафе, ресторанов и развлечений. Тут или квартира, или вечеринки», - подчеркнула Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции в Правительстве.

«Если он будет вкладывать на один депозит максимальную сумму - 40 тысяч тенге ежемесячно - 12 месяцев, то он накопит 480 тысяч тенге. К ним добавится 96 тысяч тенге в качестве государственной премии, еще два процента им начислит банк. В общем, он соберет за год порядка 600 тысяч, а за три года 1,8 миллиона тенге», - добавила Ляззят Ибрагимова.