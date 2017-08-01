Погода
Астана 20 °С
Алматы 24 °С
Курс валют
USD 332.70
EUR 389.99
RUB 5.59
CNY 49.72

Глава ЖССБ рассказала, при какой зарплате можно накопить деньги на жилье

Глава ЖССБ рассказала, при какой зарплате можно накопить деньги на жилье
17 Августа 2017 12:48 128

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова рассказала, при какой зарплате можно накопить деньги на покупку жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что достаточно будет иметь зарплату 140-150 тысяч тенге, если он будет по 40 тысяч откладывать. Конечно, придется экономить на всем - то есть, никаких кафе, ресторанов и развлечений. Тут или квартира, или вечеринки», - подчеркнула Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции в Правительстве.

«Если он будет вкладывать на один депозит максимальную сумму - 40 тысяч тенге ежемесячно - 12 месяцев, то он накопит 480 тысяч тенге. К ним добавится 96 тысяч тенге в качестве государственной премии, еще два процента им начислит банк. В общем, он соберет за год порядка 600 тысяч, а за три года 1,8 миллиона тенге», - добавила Ляззят Ибрагимова.

Ключевые слова: Строительство, Банки, Жилье,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×

Архив