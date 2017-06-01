Глава Пентагона признался в низком уровне боеготовности армии США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на слушаниях в конгрессе, что он шокирован низкой боеготовностью американской армии, передает Би-би-си.

Вечером в понедельник Мэттис выступил на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам, где обсуждался американский оборонный бюджет на 2018 год.



Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США нуждаются в стабильном финансировании. «Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов», - сказал Мэттис.



«Я ушел из армии через три месяца после того, как секвестр вступил в силу. Через четыре года я вернулся в министерство - и был шокирован тем, что я увидел относительно нашей готовности воевать», - заявил министр.



По его словам, для исправления ситуации вооруженным силам США понадобятся годы стабильного финансирования.