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Глава Пентагона признался в низком уровне боеготовности армии США

Глава Пентагона признался в низком уровне боеготовности армии США
13 Июня 2017 08:58 436

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на слушаниях в конгрессе, что он шокирован низкой боеготовностью американской армии, передает Би-би-си

Вечером в понедельник Мэттис выступил на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам, где обсуждался американский оборонный бюджет на 2018 год.

Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США нуждаются в стабильном финансировании. «Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов», - сказал Мэттис.

«Я ушел из армии через три месяца после того, как секвестр вступил в силу. Через четыре года я вернулся в министерство - и был шокирован тем, что я увидел относительно нашей готовности воевать», - заявил министр.

По его словам, для исправления ситуации вооруженным силам США понадобятся годы стабильного финансирования.

 

 

 

 

Ключевые слова: США,
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