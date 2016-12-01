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Глава павлодарского облздравоохранения ранил себя по неосторожности

Глава павлодарского облздравоохранения ранил себя по неосторожности
26 Декабря 2016 12:39 256

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в результате неосторожного обращения с охотничьим оружием руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Нурлан Касимов получил ранение плеча, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После охоты он разбирал оружие. Как сообщил пресс-секретарь акима области Азамат Байтенов, Н.Касимов находится в Павлодарской областной больнице, его прооперировали.

Сейчас раненый в стабильном состоянии. Руководителем управления здравоохранения Нурлан Касимов работает с 2012 года.

 

 

Ключевые слова: Павлодарская область,
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