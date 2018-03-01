Глава НОК дал оценку выступлению казахстанских спортсменов на ОИ-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев в интервью, опубликованном на сайте НОК, прокомментировал выступление казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Результаты можно назвать удовлетворительными. Искренне радуясь за Юлию Галышеву и ее заслуженную бронзовую медаль, мы тем не менее объективно будем оценивать уровень выступления наших атлетов и принимать соответствующие меры по улучшению результатов в будущем. Сразу же скажу, что нам предстоит провес¬ти большую системную работу. Нужно понимать, что Олимпийские игры - это соревнования высочайшего уровня, участие в которых принимают только лучшие атлеты мира», - сказал Т.Кулибаев.

Он отметил, что всего медали в Пхёнчхане завоевали представители 30 стран - и это новый рекорд Игр. К примеру, в Сочи обладателями олимпийских наград были представители лишь 26 государств. Таким образом, можно отметить, что главные зимние старты четырехлетия расширились не только географически, но и сделали шаг в качественном развитии, - в них участвовало наибольшее количество спортсменов и стран-участниц, а в основную программу Игр были включены 6 новых дисциплин.

Т.Кулибаев напомнил, что в составе сборной Казахстана олимпийские лицензии в этот раз завоевали 46 спортсменов, что, по оценке главы НОК, «является хорошим показателем».

«Да, у нас только 12 спортсменов в 3 видах спорта вошли в топ-10, но уже это дает определенное направление для дальнейшей дея¬тельности, а также надежды на то, что у нас есть еще потенциал улучшить свои позиции. Думаю, что Олимпийские игры объективно показали тот уровень развития зимних видов спорта, который мы на сегодня имеем. Но, повторюсь, потенциал еще есть. Даже в этот раз мы имели возможность превзойти результат Сочи-2014, но где-то не хватило спортивной удачи, в каких-то моментах наши атлеты, возможно, не справились с волнением, сыграли свою роль и травмы, полученные до Игр. Но это спорт - вы сами могли наблюдать, что и величайшие спортсмены современности не попадали на пьедестал почета, и, напротив, эта Олимпиада открыла много новых имен, в том числе и совсем юных атлетов, от которых мало кто ожидал таких результатов», - сказал Т.Кулибаев.

«Давайте немного вспомним предыдущие выступления. С учетом Олимпиады в Южной Корее Казахстан в главных зимних стартах четырехлетия принял участие уже в 7-й раз. Первые 2 олимпиады для нас стали и самыми результативными, когда в лыжах и на льду блеснули звезды нашего спорта Владимир Смирнов и Людмила Прокашева. При этом стоит помнить, что эти выдающиеся атлеты прошли еще школу советской подготовки, так же как и Елена Хрусталева, которая принесла нам «серебро» Ванкувера-2010», - продолжил он.

Президент НОК напомнил, что две из семи олимпиад и вовсе оказались для Казахстана безмедальными.

«Это фактически тот период, когда на ноги начала становиться новая казахстанская школа зимних видов спорта. И первый громкий результат мы получили уже в Сочи, когда бронзовую награду нам принес фигурист Денис Тен. И вот теперь у нас очередная награ¬да в могуле благодаря Галышевой. Уверен, что уже к следующим Играм при должном внимании и целенаправленной подготовке мы сможем развить успех», - подчеркнул он.