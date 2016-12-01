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Глава Нацбанка прокомментировал проверки в ЕНПФ

Глава Нацбанка прокомментировал проверки в ЕНПФ
28 Декабря 2016 11:50 155

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка Казахстана  Данияр Акишев прокомментировал проверки департамента КНБ в Едином накопительном пенсионном фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

 «ЕНПФ обладает своим капиталом и средствами от хозяйственной деятельности, осуществляет инвестиции самостоятельно, без участия Нацбанка. В данное время к нам пришел запрос от департамента КНБ по городу Алматы о проведении проверки с просьбой привлечь специалистов Нацбанка. Специалисты Нацбанка в этой проверке участвуют. Пока проверка не закончится, давать какие-то комментарии преждевременно», - сказал Акишев сегодня в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

 Как ранее сообщалось, департамент КНБ Алматы возбудил уголовное дело, по факту приобретения ЕНПФ облигаций ТОО «Бузгул Аурум».

 

 

 

Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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