Глава Нацбанка прокомментировал проверки в ЕНПФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев прокомментировал проверки департамента КНБ в Едином накопительном пенсионном фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЕНПФ обладает своим капиталом и средствами от хозяйственной деятельности, осуществляет инвестиции самостоятельно, без участия Нацбанка. В данное время к нам пришел запрос от департамента КНБ по городу Алматы о проведении проверки с просьбой привлечь специалистов Нацбанка. Специалисты Нацбанка в этой проверке участвуют. Пока проверка не закончится, давать какие-то комментарии преждевременно», - сказал Акишев сегодня в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

Как ранее сообщалось, департамент КНБ Алматы возбудил уголовное дело, по факту приобретения ЕНПФ облигаций ТОО «Бузгул Аурум».