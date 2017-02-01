Глава Нацбанка: Мы прекращаем «проедать» свои резервы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка Данияр Акишев заявил, что Казахстан прекращает «проедать» свои золотовалютные резервы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, после перехода на режим плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям, обменный курс тенге стабилизировался. Он соответствует объективным факторам и обеспечивает конкурентоспособность производителей, считает глава Нацбанка.

«Все это происходит на фоне отсутствия вмешательства Нацбанка на валютном рынке. Мы не проводим интервенции с сентября 2016 года. Эта политика позволяет сохранить золотовалютные резервы. На конец января этого года золотовалютные резервы страны, включая валютные активы Нацфонда, достигли почти 92 млрд долларов. Это выше уровня конца 2015 года, когда было 91,3. По сути это означает, что мы прекращаем проедать свои золотовалютные резервы», - сообщил он, выступая на расширенном заседании Правительства РК.