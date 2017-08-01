Глава Нацбанка о курсе тенге: Оснований для беспокойства нет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет Национального банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны.



Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального банка по недопущению роста инфляции.



Также Д.Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.



«Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет», - сказал председатель Национального банка.



В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений.