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Глава Нацбанка о курсе тенге: Оснований для беспокойства нет

Глава Нацбанка о курсе тенге: Оснований для беспокойства нет
14 Августа 2017 18:09 477

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет Национального банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны.

Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального банка по недопущению роста инфляции.

Также Д.Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.

«Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет», - сказал председатель Национального банка.

В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений.

Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацбанк Казахстана, Экономика,
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