Глава МВД выполнил просьбу 9-летней Мейиргуль  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Просьба Мейиргуль Уларбек, которую она направляла министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову, выполнена. Об этом сообщил советник республиканского отдела общественных приемов партии «Нур Отан» Ауыт Мукибекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министр внутренних дел обратился с письмом в Департамент консульской службы МИД РК, с просьбой выдать визу для въезда в Казахстан родителям девочки Уларбеку Самету и Оралхан Турсын. Вчера 22 декабря с общественной приемной партии «Нур Отан» позвонили родителям Мейиргуль и сообщили радостную весть. Им предоставлена виза для въезда в Казахстан. Теперь родители смогут встретиться со своей дочкой», - сообщил Ауыт Мукибекулы.

Напомним, дочь оралманов девятилетняя Мейиргуль просила министра внутренних дел Калмуханбета Касымова помочь ее родителям вернуться в Казахстан.

Как ранее сообщалось, многие оралманы вынуждены покидать Казахстан из-за нарушений миграционного законодательства. Среди них родители 9-летней Мейиргуль. Сейчас она осталась одна в Алматы, живет у родственников. Об этом девочка рассказала Калмуханбету Касымову в письме, которое вручила министру в общественной приемной партии «Нур Отан».

«Просьба к дедушке Калмуханбету Касымову! Меня зовут Мейиргуль, мне 9 лет. Учусь в 3 классе школы №93 города Алматы. Мы приехали в Алматы из Китая в 2013 году. Там я ходила в китайский детский сад. Родители хотели, чтобы я училась на казахском языке, выросла казашкой, и поэтому переехали в Казахстан. Моего отца зовут Уларбек, мать Оралхан. Но полиция выслала родителей в Казахстан за нарушение закона. Они не могут сюда приехать в течение 5 лет, я осталась в Алматы одна. Я сильно соскучилась по родителям, каждую ночь плачу, вижу их во сне. Каждый день я прошу Аллаха, чтобы они поскорее приехали. Калмуханбет ата, наверное, у Вас есть внучки, такие же, как я. Прошу, помогите мне. Простите моих отца и мать, и других таких людей. Ради этого я приехала из Алматы в партию «Нур Отан». Пусть они скорее вернутся в Казахстан. Я сильно по ним соскучилась», - написала Мейиргуль.





