Глава МВД назвал одной из причин «отопительных» ЧП несовершенство законодательства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов в связи трагедией в Шахане предложил провести ревизию системы отопления всех многоквартирных жилых домов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он сообщил, что за последние шесть лет по стране произошло 28 чрезвычайных происшествий, связанных со взрывами котлов системы отопления, при которых погибло 17 и получили ранения 27 человек.

«Все они стали возможным из-за отсутствия законодательного уровня контроля над безопасностью эксплуатации отопительной системы. Ранее, до принятия закона по вопросам разграничения полномочии между уровнями государственного управления, контроль за эксплуатацией опасных технических средств на объектах ЖКХ осуществлял Комитет индустриального развития и промышленной безопасности. В настоящее время такой контроль входит в компетенцию местных исполнительных органов. За комитетом остались функции выдачи разрешения только на промышленные объекты, поэтому в целях недопущения подобных фактов, считаем необходимым урегулировать это в законодательном порядке или вернуть эти функции уполномоченному органу. И одновременно с местными исполнительными органами провести ревизию всех систем отопления многоквартирных жилых домов и по возможности быстрее решить вопрос по выносу котельных из зданий», - рассказал министр.

Как известно, 1 января в поселке Шахан Карагандинской области в результате взрыва котла, автономной системы отопления, расположенной в подвале пятиэтажного дома, произошло обрушение подъезда. Погибли 9 человек. В этом доме проживало 119 человек. В разрушенных квартирах проживало 25. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что в поселке Шахан с 1997 года в связи с открытием отопительной котельной, жители 117 домов остались без отопления, поэтому они решали данный вопрос собственными силами. В 1998 домах установили индивидуальные печи, а вот в 17 пятиэтажных домах установили общедомовые автономные системы, поэтому в 14 домах котлы размещены в подвалах.

«В разрушенном доме котел был установлен в 1997 году, в 2004 году они установили за счет средств жильцов новый котел, наняли четырех кочегаров. Котел рассчитан на определенную температуру - 95 градусов, при повышении которых может вызвать взрыв. В день происшествия в 20.30 отключилась электроэнергия, что привело к остановке в насосах системы отопления и повышению температуры в котле выше нормы с последующим взрывом. По данному делу назначены все необходимые экспертизы, в том числе взрывотехнические и строительные», - проинформировал глава МВД.