Глава МОН прокомментировал ситуацию с 7-летним мальчиком из ЮКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал ситуацию с 7-летним мальчиком из Южно-Казахстанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенок в безопасности. Огромное количество людей этим вопросом занимается», - рассказал глава МОН, отвечая на вопросы журналистов после Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

Он призвал общественность и СМИ не распространять информацию о ребёнке в интересах защиты его прав до окончания следствия.

Что касается администрации школы, Ерлан Сагадиев заверил, что в случае подтверждения фактов, будут приняты самые жёсткие меры. А после проведения следствия, Минобразования планирует провести комплексную проверку в школах.

«В начале апреля планируется большая встреча со всеми НПО в Алматы. Мы приглашаем всех, в том числе Аружан Саин (общественный деятель - прим. авт.). Будем обсуждать, какие дополнительные меры наше государство и общество должны принять для того, чтобы минимизировать возможность таких случаев», - добавил министр.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что первоклассника школы №73 в селе Абай Сарыагашского района ЮКО неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников школы №74.

Департамент внутренних дел ЮКО возбудил уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК.

14 марта в Шымкент прилетела Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Загипа Балиева, чтобы лично встретиться с мальчиком из села Абай и сопроводить его в Астану для проведения комплексной экспертизы.

15 марта на экстренном совещании аким ЮКО Жансеит Туймебаев сообщил, что в отношении ряда ответственных лиц приняты меры.

16 марта общественница Аружан Саин обратилась к Генеральному прокурору РК с просьбой взять на контроль дело первоклассника. Спустя некоторое время пресс-служба Генеральной прокуратуры РК сообщила о том, что Генеральным прокурором досудебное расследование по заявлению о применении насилия в отношении малолетнего жителя Южно-Казахстанской области поручено принять в производство специального прокурора.

Позже стало известно о том, что мама мальчика забрала сына из центра республиканской ассоциации «Асыл бала» в Астане.

В настоящее время Генпрокуратура начала проверку по фактам бездействия, укрывательства преступлений, злоупотребления служебными полномочиями в отношении отделов образования ЮКО, ДВД ЮКО, прокуратуры ЮКО.