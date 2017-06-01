Глава МИР назвал сроки окончания строительства автобана «Астана - Павлодар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек назвал сроки окончания строительства автобана «Астана - Павлодар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил глава ведомства в ходе отчетной встречи с населением, на трёх участках этого автобана строительство было заморожено, так как ведется поиск нового подрядчика. С прежним иранским подрядчиком договор был расторгнут. По словам министра, иранская компания работала на трех участках.

«В период девальвации финансовое состояние компании сильно ухудшилось, и у нас с ней были проблемы в последний год. В итоге мы были вынуждены на трёх участках расторгнуть контракты», - пояснил Женис Касымбек.

Он пообещал, что в течение месяца на этих участках будут определены подрядчики. Министр добавил, что, возможно, это будут подрядчики, которые заняли вторые и третьи места в ходе тендера, прошедшего два-три года назад

«Возможно, новый конкурс будет. В целом, планируется, что эти участки будут завершены в 2018 году», - заключил Женис Касымбек.