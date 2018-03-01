Глава МИД РК: Соглашения, достигнутые в Астане, не должны оставаться на бумаге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сирийцы сами должны строить свое будущее. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Именно сирийцы должны начать формировать будущее своей политической системы с проведением необходимых законодательных реформ, включая изменения в Конституцию страны, его территориальную и административную структуры, президентские и парламентские выборы», - сказал Кайрат Абдрахманов на встрече глав МИД стран-гарантов Астанинского процесса.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана считает необходимым предпринимать новые шаги. «Глобальное сообщество стало свидетелем ряда опасных столкновений, что более тревожно привело к росту насилия, в том числе в зонах деэскалации. Данные новые вооруженные действия привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая женщин и детей. Мы продолжаем подчеркивать, что мучительные страдания сирийского народа должны прекратиться. Рядовым гражданам Сирии нанесен огромный урон во время этого жестокого конфликта. То, что мы наблюдаем сегодня в Сирии, не только ставит под угрозу деэскалации региональной стабильности, но и подрывает усилия поисков политического регулирования. Соглашения, достигнутые в Астане, не должны оставаться исключительно на бумаге. Они должны создавать ощутимые результаты», - отметил Кайрат Абдрахманов.

Казахстан надеется, что министры иностранных дел государств-гарантов Астанинского процесса предпримут дополнительные консультативные шаги для строгого выполнения соглашений о прекращении огня и установлению зон деэскалации в Сирии, подчеркнул Кайрат Абдрахманов.

«На фоне растущей напряженности на местах мы считаем, что крайне необходимы основные региональные и международные субъекты. В первую очередь, Россия и США должны начать конструктивный диалог по данному вопросу. Успешное сотрудничество этих двух влиятельных сил в урегулировании ситуации в Сирии будет отвечать интересам всех заинтересованных сторон и сирийского народа в целом», - добавил он.

Казахстанская сторона убеждена, что дальнейшая эскалация конфликта не принесет пользу ни одной из сторон и что самое важное, будет по-прежнему приносить ущерб многострадальному народу Сирии. «Будучи непостоянным членом СБ ООН, нейтральным и объективным посредником в данном конфликте, Казахстан продолжит оказание всей необходимости помощи заинтересованным сторонам в надежде на скорейшее прекращение кровопролития и мирное урегулирование ситуации в Сирии», - заключил министр.