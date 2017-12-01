Глава МИД РК назвал приоритеты на азиатском направлении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов обозначил основные приоритеты внешней политики Казахстана на азиатском направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе Правительственного часа в Мажилисе глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан уделяет большое внимания развитию торгово-эконмических и политических связей на азиатском направлении.

«Роль Азии в ближайшее время будет расти. Азия - мощно развивающийся регион с более чем 4 млрд населением и долей в 34% в глобальной экономике. Уже сегодня 7 государств обширного региона входят в 20-ку крупнейших экономик планеты», - заявил Кайрат Абдрахманов.

Глава МИД РК также сообщил, что объем общей торговли Казахстана со странами Азии за январь - сентябрь нынешнего года вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он составляет 13, 3 млрд долларов США. Министерство иностранных дел проводит активную работу по организации внешнеполитических мероприятий Главы государства. На обсуждаемом направлении в 2016-2017 годах были проведены 9 зарубежных визитов Главы государства - дважды в КНР, Японию, Южную Корею, Иран, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию. В то же время главы 12 азиатских государств и правительств посетили Казахстан.





«Казахстан в восточноазиатском направлении проводит прагматическую и активную политику. В первую очередь, уделяет особое внимание развитию многосторонних стратегических взаимоотношений с Китайской Народной Республикой. На сегодня Китай является государством, геополитическое влияние которого растет в мире, имеет мощную экономику, финансовые и технологические возможности», - сказал Кайрат Абдрахманов.

Согласно озвученным данным, Китай за 10 лет вложил в Казахстан более 14 млрд долларов США инвестиций, и является одним из основных зарубежных инвесторов нашей страны.

«Казахстан нацелен на углубление взаимовыгодного партнерства с Японией, где локомотивом выступает торгово-экономическое сотрудничество. Астана и Токио являются близкими союзниками в области ядерного нераспространения», - отметил Кайрат Абдрахманов.

Глава МИД РК добавил, что в ходе официального визита Главы государства в Японию в ноябре 2016 года было принято совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, подписано 13 двусторонних коммерческих документов на сумму около 1,2 млрд долларов США в области транспорта, нефтехимии, финансов и атомной энергетики.





«Южная Корея является одним из наших ключевых партнеров по развитию промышленности и диверсификации национальной экономики. За 10 лет южнокорейские инвестиции в экономику Казахстана составили почти 4,6 млрд долларов США. Монголия также занимает важное место во внешней политике Казахстана, в связи с наличием казахской диаспоры в стране. Приоритетными вопросами двустороннего сотрудничества являются открытие консульского пункта в Баянольгийском аймаке, а также строительство автомобильной дороги, соединяющей Монголию и Казахстан, пролегающую через территорию Китая и России», - подчеркнул Кайрат Абдрахманов.

Глава МИД РК назвал еще ряд стран Азиатского региона, с которыми Казахстан налаживает сотрудничество и намерен и дальше его развивать.