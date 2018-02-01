Глава МИД Казахстана провел двусторонние встречи в Брюсселе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях заседания Совета сотрудничества «Казахстан-ЕС» в Брюсселе министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел ряд двусторонних встреч, сообщила пресс-служба МИД РК.

В ходе беседы с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, ситуации в Афганистане, также укрепления сотрудничества между ЕС и Центральной Азией.

Встреча с Европейским комиссаром по международному сотрудничеству и развитию Невеном Мимицей была посвящена обновлению Стратегии ЕС по Центральной Азии. К.Абдрахманов подчеркнул готовность Казахстана активно содействовать разработке нового документа для обеспечения его наибольшей эффективности и учета интересов всех стран нашего региона. Особое внимание также было уделено сотрудничеству в содействии Афганистану, в том числе в сфере образования.

Содержательной стала беседа министра с группой членов Европейского парламента под руководством главы делегации Европарламента по Центральной Азии Иветы Григуле. Были обсуждены актуальные вопросы развития межпарламентского сотрудничества, в том числе в сфере развития законотворческой деятельности. На осень 2018 года запланировано заседание комитета парламентского сотрудничества РК-ЕС.

На встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом глава внешнеполитического ведомства обсудил перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, привлечения бельгийских инвестиций и технологий в Казахстан. В связи с выдвижением Бельгии в кандидаты в Совет Безопасности ООН на 2019-2020 годы, К.Абдрахманов подробно рассказал о деятельность Казахстана в качестве члена СБ ООН и миротворческих инициативах Президента Нурсултана Назарбаева.

В Брюсселе К.Абдрахманов также встретился с министрами иностранных дел Мальты Кармело Абела и Ирландии Саймоном Ковени.