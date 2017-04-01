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Глава КНБ обсудил с китайским министром борьбу с терроризмом

Глава КНБ обсудил с китайским министром борьбу с терроризмом
7 Апреля 2017 16:26 468

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 апреля прошла встреча председателя КНБ Республики Казахстан Карима Масимова с делегацией Китайской Народной Республики во главе с министром общественной безопасности Го Шэнкунем. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Делегация из Китая прибыла в Астану для участия в 12-й Встрече секретарей советов безопасности стран ШОС.

«Сторонами обсуждены вопросы борьбы с терроризмом, транснациональными преступными сообществами и наркобизнесом, а также обеспечения кибербезопасности», - отмечается в сообщении ведомства.

Рассмотрены отдельные аспекты углубления сотрудничества спецслужб государств-участников ШОС. Достигнуты договоренности по усилению совместных мер в целях разрешения актуальных проблем в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС.

Ключевые слова: КНБ РК, Китай,
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