Глава КНБ обсудил с китайским министром борьбу с терроризмом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 апреля прошла встреча председателя КНБ Республики Казахстан Карима Масимова с делегацией Китайской Народной Республики во главе с министром общественной безопасности Го Шэнкунем. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Делегация из Китая прибыла в Астану для участия в 12-й Встрече секретарей советов безопасности стран ШОС.
«Сторонами обсуждены вопросы борьбы с терроризмом, транснациональными преступными сообществами и наркобизнесом, а также обеспечения кибербезопасности», - отмечается в сообщении ведомства.
Рассмотрены отдельные аспекты углубления сотрудничества спецслужб государств-участников ШОС. Достигнуты договоренности по усилению совместных мер в целях разрешения актуальных проблем в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС.
Оставить комментарий