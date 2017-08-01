Глава государства выразил соболезнование Президенту Египта в связи с трагедией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате крушения поезда вблизи города Александрия.



«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.



Напомним, в Египте вблизи города Александрия пассажирский состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате столкновения тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов. Погиб 41 человек, 132 получили травмы.