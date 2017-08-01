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Глава государства выразил соболезнование Президенту Египта в связи с трагедией

Глава государства выразил соболезнование Президенту Египта в связи с трагедией
12 Августа 2017 13:11 781

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате крушения поезда вблизи города Александрия.

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.

Напомним, в Египте вблизи города Александрия пассажирский состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате столкновения тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов. Погиб 41 человек, 132 получили травмы. 

 

Ключевые слова: Акорда, Президент Казахстана, Египет,
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