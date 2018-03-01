Глава государства выразил благодарность народу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил благодарность народу страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я убеждён, благодарность возвышает всех. Каждый казахстанец внёс свой вклад в рост современного Казахстана. Я особо признателен всем этнокультурным объединениям страны. Вместе мы прошли очень сложные времена. Я благодарен нашему народу, который всегда поддерживал меня в важные моменты за нашу независимость», - сказал Глава государства в ходе совместного заседания палат Парламента РК.



Нурсултан Назарбаев особо отметил памятники благодарности в Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях казахскому народу от различных этнических групп за поддержку в трудные годы.



«Для меня это не простые слова, я сам это видел, и наша семья тоже принимала людей, которых привезли в товарных вагонах, бросили в степи, и их делили по каждым семьям. Наверное, старшее поколение помнит и желает, чтобы их дети тоже помнили это (...) Благодарность вызывает ответную благодарность. Это очень благородное чувство, это взаимное уважение и доверие, которое укрепляет единство нации. Это важные нравственные начинания, которые подтверждают широту души всех казахстанцев», - добавил Президент.



