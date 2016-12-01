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Глава государства в 2016 году совершил 21 зарубежный визит

Глава государства в 2016 году совершил 21 зарубежный визит
27 Декабря 2016 13:53 60

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев в 2016 году совершил 21 зарубежный визит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие цифры озвучил министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов на брифинге Службы центральных коммуникаций в «Казмедиацентре».

«Уходящий год был насыщен крупными, результативными визитами Главы государства за рубеж и визитами на высшем уровне в нашу страну.

В 2016 году Нурсултан Назарбаев совершил 21 зарубежный визит, принял 15 глав иностранных государств, правительств и международных организаций. В общей сложности с начала года проведено 49 международных мероприятий и 81 двусторонний визит» - сказал Идрисов.

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана, МИД РК,
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