Глава государства в 2016 году совершил 21 зарубежный визит

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев в 2016 году совершил 21 зарубежный визит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие цифры озвучил министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов на брифинге Службы центральных коммуникаций в «Казмедиацентре».



«Уходящий год был насыщен крупными, результативными визитами Главы государства за рубеж и визитами на высшем уровне в нашу страну.



В 2016 году Нурсултан Назарбаев совершил 21 зарубежный визит, принял 15 глав иностранных государств, правительств и международных организаций. В общей сложности с начала года проведено 49 международных мероприятий и 81 двусторонний визит» - сказал Идрисов.