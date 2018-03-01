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Глава государства призвал казахстанцев к сплоченности

5 Марта 2018 13:12 961
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Глава государства призвал казахстанцев к сплоченности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодарность народу за поддержку выразил Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента РК и призвал казахстанцев к сплоченности , передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я благодарен народу за то, что поддерживает меня и проводимую мною политику. Для того, чтобы приумножить наши достижения и укрепить нашу независимость, нам нужна нерушимая сплоченность. Если мы сумеем сохранить наше единство, как зеницу ока, то не будет никакой угрозы для нашей мирной жизни. Я об этом сегодня говорю, поскольку мы живем в нестабильное время. Наши предки, наш народ, пережили многое. И сейчас обстановка нестабильная, и мы не знаем, что нас ждет в будущем. Суть не в количестве и даже не в образованности, а главное - духовное единство и сплоченность. И мы должны в этом духе воспитывать нашу молодежь. И как хозяева земли и страны за все плохое и хорошее в ответе - казахи», - сказал Н.Назарбаев.

Президент подчеркнул, что озвученные сегодня инициативы могут быть успешно реализованы только при единстве народа и стабильности общества. «За 26 лет независимости мы придерживались этого правила и покорили многие высоты. А единство народа, в первую очередь, это единство казахов. Чтобы быть в числе наиболее развитых стран мира, единство и согласие необходимо, прежде всего, нам самим, казахам», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что для решения поставленных задач необходимо всем работать и на местах, и на центральном уровне.

Парламент и Правительство должны продумать и начать реализовывать все эти инициативы. С ростом экономики все средства направляются на улучшение благосостояния населения. Эта тенденция будет продолжаться в будущем, и это только начало.

Напомним, Н.Назарбаев выдвинул сегодня пять новых социальных инициатив: по обеспечению населения жильем; по снижению налоговой нагрузки на казахстанцев с низкими доходами; по повышению доступности высшего образования; по развитию микрокредитованию и по газификации страны.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Пять социальных инициатив,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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