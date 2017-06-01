Глава государства принял Президента Грузии  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял в Акорде Президента Грузии Георгия Маргвелашвили в рамках его официального визита в РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».





Нурсултан Назарбаев отметил 25-летие установления дипломатических отношений между странами, поблагодарил за участие в международной выставке ЭКСПО-2017 и приезд в столицу Казахстана.

«Наши отношения всегда были хорошими. В первые годы мы помогали друг другу. Мы - одни из основных инвесторов в вашей экономике. С тех пор я не вижу никаких препятствий, чтобы дальше улучшать наши отношения. Ваш приезд очень важен в этом плане», - сказал Глава государства.



Георгий Маргвелашвили признался, что давно хотел посетить Казахстан, и выразил интерес к динамике развития страны. «Сейчас я воочию вижу, что Вы и Ваш народ сделали за эти очень трудные годы. Мы благодарны той поддержке, которую грузинский народ чувствует от республики и от Вас лично. Это в Грузии ценят и видят (...) Огромное спасибо за вашу поддержку в течение многих лет, которую мы чувствовали от Вас. Мне правда очень приятно быть в новом городе, который дышит энергией, дышит развитием будущего, и я восхищаюсь тем, что увидел, и тем, что я, наверное, увижу еще», - отметил Президент Грузии.







Он подчеркнул, что для страны очень значимо участвовать в ЭКСПО-2017, показать достижения экономики, возможности Грузии. В рамках визита Георгий Маргвелашвили также намерен рассмотреть глобальные видения Нурсултана Назарбаева по сотрудничеству в регионе.



«Вы знаете, что Грузия активно участвует в концепции сотрудничества экономик, мы - страна, которая создает возможности к сообщению, а не разобщению людей. Знаю, что вы тоже играете огромную роль в регионе по этому направлению», - заключил он.



фото: Мухтар Холдорбеков