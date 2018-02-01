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Глава государства принял акима Западно-Казахстанской области

27 Февраля 2018 12:20 1090
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Глава государства принял акима Западно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

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Во время встречи Главе государства был представлен отчет о социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области.

Алтай Кульгинов проинформировал Президента Казахстана о росте основных экономических показателей и ходе реализации государственных и отраслевых программ в регионе.

«Социально-экономическая ситуация в области стабильная. Активно осуществляются принятые государственные программы. По результатам их выполнения в экономике наблюдаются положительные тенденции», - сказал аким Западно-Казахстанской области.

Также, согласно информации А. Кульгинова, по итогам 2017 года в области наблюдается рост показателей в промышленности, перерабатывающем секторе и строительстве. Объем валовой продукции составил 2,2 триллиона тенге.


В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

 

 

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Ключевые слова: Акимат, Акорда, Президент Казахстана, Астана, Западно-Казахстанская область,
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