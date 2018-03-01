Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил граждан Казахстана с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Сегодня мы отмечаем наш общий праздник - День благодарности. В этот знаменательный день казахстанский народ объединяет память о торжестве нравственности и духовности в тяжелые годы испытаний», - говорится в тексте поздравления.

«Доброта, взаимопомощь и уважение друг к другу позволили сформировать на благодатной казахской земле уникальную атмосферу дружбы и взаимопонимания, которой так дорожат и вправе гордиться все казахстанцы. Светлые чувства благодарности к своим соотечественникам и родному краю наполняют его особым, глубоким смыслом. Поэтому главное значение Дня благодарности - это сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и единства народа на прочной ценностной основе», - подчеркнул Президент.

«Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности! Желаю Вам счастья, благополучия, мира и процветания!», - обратился Глава государства к казахстанцам.