Погода
Астана 24 °С
Алматы 23 °С
Курс валют
USD 333.17
EUR 391.67
RUB 5.54
CNY 49.98

Глава государства посетил ипподром «Казанат»

Глава государства посетил ипподром «Казанат»
13 Августа 2017 15:32 575

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе поездки на ипподром Глава государства посетил международный турнир по жамбы ату «Алтын жебе», который проходит в рамках комплексной программы культурно-зрелищных и спортивных мероприятий международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», сообщает пресс-служба Акорды.


Глава государства посетил ипподром «Казанат»

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев осмотрел национально-культурный комплекс «Этноаул», расположенный на территории ипподрома. Главе государства были представлены экспозиции, которые знакомят гостей комплекса с национальной кухней, ремеслами, спортивными играми, традициями и обрядами казахского народа.


Глава государства посетил ипподром «Казанат» 

Ключевые слова: Акорда, Президент Казахстана,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×

Архив