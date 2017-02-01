Глава государства поручил уволить руководство «СК-Фармация»

АСТАНА. КАЗИФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения ТОО «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По лекарственному обеспечению. Я для всех граждан страны хочу подчеркнуть, что государство обеспечивает нормативными лекарствами бесплатно за счет государства. Нормативное - означает нормальное, проверенное лекарство, которым испокон веков лечили. Они у нас производятся, у соседей производятся - нормальные. Но закупаются вместо действующего в наличии нормативного в четыре пять раз дороже западные лекарства. Не возбраняется, если человеку мало нормативного, хочет там купить за десять раз больше - пусть он сам закупает, не возбраняется, хотя и не доказано, оно лучше лечит или нет», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства.

На что министр здравоохранения РК Елжан Биртанов ответил, что закуп по ГОБМП (гарантийному объему бесплатной медицинской помощи) ведется по установленной фиксированной цене, но розничный закуп не регулируется.

«Правильно вы сказали, с этим разберемся», - заверил глава Минздрава.

Президент отметил, что «СК-Фармация» является единым закупщиком лекарств, и деятельность ТОО вызывает много вопросов.

«Фармация» - единый дистрибьютор, которому государственные деньги даются, и он распределяет деньги на закуп. Это стало мафией. Они не дают возможность строить фармацевтические фабрики», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также в ходе заседания Правительства было озвучено, что на сегодня 30% лекарств, закупаемых государством, обеспечивается отечественными производителями.

«Сейчас приезжают бизнесмены, которые хотят построить фармфабрики, но их не допускают к этой сфере, не дают земельные участки, не дают заказы. Потому что со всеми заграничными странами у нас контракты составлены, говорят. За каждым таким контрактом сидит человек, который имеет что-то от этого, не хочет развивать отечественную фармацевтическую отрасль. Мы сможем переломить эту ситуацию? Выгони всех, кто в «Фармации» сидит сейчас. Выгони. И поставь новых людей и обеспечь разбирательство, куда деньги деваются. Почему это делается? Новых людей набери. Это я несколько лет говорю. И ничего не получается. Какие-то сидят люди, которых сдвинуть невозможно. Кто поддерживает их? Отвечаешь Биртанов за это», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.