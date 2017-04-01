Глава государства поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» заявил о необходимости проекта «Духовные святыни Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции. Для Казахстана это особенно важно. Мы - огромная по территории страна с богатой духовной историей. Иногда наши размеры играли разную роль в истории. Но никогда в народе не прерывалась связь в этом духовном географическом поясе. Однако при этом за всю историю мы не создали единое поле, единую цепочку этих важных с точки зрения культуры и духовного наследия святых мест», - пишет Глава государства в своей статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

Как отмечает Елбасы, вопрос даже не в реставрации памятников, зданий, сооружений. Вопрос в том, чтобы увязать в национальном сознании воедино комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние памятники Тараза и захоронения Бекет-Ата, древние комплексы восточного Казахстана и сакральные места Семиречья, и многие другие места.

«Все они образуют каркас нашей национальной идентичности. Когда сегодня говорят о воздействии чуждых идеологических влияний, мы не должны забывать, что за ними стоят определенные ценности, определенные культурные символы других народов. А им может противостоять только собственная национальная символика», - подчеркивает Нурсулта Назарбаев.

Культурно-географический пояс святынь Казахстана - это и есть такая символическая защита и источник гордости, который незримо несет нас через века, считает Лидер нации.

«Это один из элементов каркаса национальной идентичности, поэтому впервые за тысячелетнюю историю мы должны разработать и осуществить такой проект. В течение года Правительству в диалоге с общественностью нужно разработать этот проект и увязать в нем три элемента: 1. Нужна образовательная подготовка каждого казахстанца по роли и месту этого «Культурно-географического пояса». 2. Наши СМИ должны серьезно и системно заняться национальными информационными проектами в этой связи. 3. Внутренний и внешний культурный туризм должен опираться на это символическое наследие народа. По своему культурному значению тот же Туркестан или Алтай имеют не просто национальное или континентальное значение, - это глобальные величины», - резюмирует Президент Казахстана.

Напомним, в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства также предложил внедрить программу «Туған жер», которая должна стать одним из настоящих оснований общенационального патриотизма.