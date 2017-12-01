Глава государства подписал Налоговый кодекс РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), передает пресс-служба Акорды.
Документ направлен на совершенствование налогового законодательства.
Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), определяющий сроки введения в действие положений нового Налогового кодекса, а также Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», направленный на приведение законодательства в соответствии с новым Налоговым кодексом.
Тексты законов публикуются в печати.
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