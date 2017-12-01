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Глава государства подписал Налоговый кодекс РК

25 Декабря 2017 15:35 731
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Глава государства подписал Налоговый кодекс РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), передает пресс-служба Акорды.

Документ направлен на совершенствование налогового законодательства.

Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), определяющий сроки введения в действие положений нового Налогового кодекса, а также Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», направленный на приведение законодательства в соответствии с новым Налоговым кодексом.

Тексты законов публикуются в печати.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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