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Глава государства обеспокоен погрязшими в долгах компаниями

Глава государства обеспокоен погрязшими в долгах компаниями
19 Августа 2017 16:26 295

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев во время встречи с акмолинскими крестьянами выразил обеспокоенность долгами крупных компаний в сельском хозяйстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент привел в пример такие компании, как «Богви», «Алиби», которые погрязли в долгах, и отметил необходимость в оптимизации крупных компании.

«Беспокоят финансовые проблемы крупных компаний. Компании, имеющие долги, лишились активов. Какая бы компания ни была, она должна быть конкурентоспособной», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, Глава государства посетил с рабочим визитом Акмолинскую область, где провел встречу с фермерами региона.

Перевод: Дамир Байманов
Ключевые слова: Президент Казахстана, Сельское хозяйство, Акмолинская область,
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