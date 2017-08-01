Глава государства обеспокоен погрязшими в долгах компаниями

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев во время встречи с акмолинскими крестьянами выразил обеспокоенность долгами крупных компаний в сельском хозяйстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент привел в пример такие компании, как «Богви», «Алиби», которые погрязли в долгах, и отметил необходимость в оптимизации крупных компании.

«Беспокоят финансовые проблемы крупных компаний. Компании, имеющие долги, лишились активов. Какая бы компания ни была, она должна быть конкурентоспособной», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, Глава государства посетил с рабочим визитом Акмолинскую область, где провел встречу с фермерами региона.