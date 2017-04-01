Глава государства назвал обязательные качества каждого казахстанца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» выразил мнение, что именно конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поэтому любому казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века. И среди безусловных предпосылок этого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость», - пишет Глава государства в газете «Казахстанская правда».

Президент подчеркнул, чтобы подготовить казахстанцев к жизни в XXI веке, приняты такие программы, как «Цифровой Казахстан», программы трехъязычия, культурного и конфессионального согласия.