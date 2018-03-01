Глава Европарламента может стать премьер-министром Италии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского парламента Антонио Таяни заявил о готовности быть кандидатом в премьер-министры Италии в случае победы партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» на выборах 4 марта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодарю председателя Берлускони за его уважительное отношение ко мне. Сегодня вечером я сообщил ему о моей готовности служить Италии. Теперь любое дальнейшее решение принадлежит нашим согражданам и президенту республики», - написал Таяни в микроблоге Twitter в четверг поздно вечером.



Берлускони, который из-за судебного приговора лишен права занимать государственные должности до 2019 года, приветствовал согласие президента Европарламента.



Ранее, во вторник, основатель и лидер итальянской правоцентристской партии «Вперед, Италия» С.Берлускони заявлял о своем желании выдвинуть кандидатом в премьер-министры страны А.Таяни при условии его согласия.



Отметим, правая коалиция во главе с партией Сильвио Берлускони лидирует в предвыборной гонке, однако скорее всего не получит достаточного количества голосов для формирования правительства.



Фото: www.politico.eu