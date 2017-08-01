Глава ДВД прокомментировал избиение полицейскими посетителей кафе в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Стали известны новые подробности касательно инцидента, произошедшего между полицейскими и посетителями кафе в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, как сообщил руководитель ДВД Павлодарской области генерал-майор Марат Кожаев, полицейские, избивавшие подвыпивших посетителей, освобождены от занимаемых должностей.

«По результатам проведенного служебного расследования, дисциплинарной комиссией Департамента внутренних дел все 4 сотрудника рекомендованы к увольнению из органов. Я своим приказом еще вчера уволил их из органов внутренних дел. Все руководство ДПП, начиная от командира батальона, его заместителя по воспитательной работе, непосредственные командиры взводов, в состав которых входят эти сотрудники, они наказаны», - сказал он.

Будут наказаны и сами посетители заведения.

«В части привлечения к ответственности гражданских лиц, которые оказались другой стороной в этом конфликте, Закон РК подразумевает ответственность за неповиновение и применение насилия в отношении сотрудников ОВД», - подчеркнул глава ДВД Павлодарской области.

Между тем, Кожаев назвал и причины, по которым уровень качества работы некоторых сотрудников ОВД оставляет желать лучшего.

«Требования для устройства на работу полицейским являются невысокими, достаточно среднего образования и службы в армии, отсутствия хронических заболеваний, препятствующих службе на улице. При этом уровень их заработной платы очень низкий, никаких социальных гарантий и льгот практически нет. В нашем промышленном регионе для молодежи более привлекательны условия, предоставляемые заводами и предприятиями. И понятно, нам приходится принимать тех, кто не мог устроиться на более высокооплачиваемую работу», - отметил Кожаев.

Напомним, в сеть попало видео с жестоким избиением павлодарскими полицейскими посетителей одного из местных кафе. Полицейский наряд прибыл сюда по вызову, чтобы успокоить группу молодых людей, которые поссорились с другими посетителями. Однако в итоге правоохранители сами переступили черту закона: они превысили полномочия и устроили массовое избиение гражданских лиц.