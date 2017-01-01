Глава департамента казначейства по Карагандинской области признался в поборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области выявлены коррупционные правонарушения, в результате которых изобличены ряд должностных лиц, сообщила пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции.

Директор Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗСР РК Сакиев К. на системной основе получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное подписание договоров закупок о поставке медикаментов в рамках государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық».

Сакиев К. вину признал полностью.

Кроме того, по фактам неоднократных поборов со своих подчиненных изобличен руководитель департамента казначейства области Министерства финансов РК Нурпеисов.

Так, должностные лица департамента через одного из заместителей руководителя передавали часть своих премиальных в сумме 150 тыс. тенге Нурпеисову для организации встречи комиссии из центрального аппарата Министерства финансов.

Нурпеисов вину признал полностью.

По данным фактам проводится досудебное расследование.