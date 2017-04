Глава Amazon оценил строительство собственной ракеты-носителя в $2,5 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава интернет-компании Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос заявил о готовности ежегодно вкладывать $1 млрд в разработку тяжелой ракеты-носителя New Glenn. При этом стоимость одной ракеты должна составить порядка $2,5 млрд, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Вкладывать по миллиарду долларов ежегодно в работу Blue Origin Безос намерен за счет продажи акций Amazon на соответствующую сумму. Предприниматель заявил, что конечной его целью является выведение Blue Origin на самоокупаемость. Компания должна снизить стоимость космических запусков, что позволит расширить для людей возможности для работы и проживания за пределами Земли.



В то же время, сейчас компания Безоса работает лишь над проектом краткосрочных «прыжков» в космос. Каждый подобный запуск, длящийся по 11 минут, должен позволить побывать в космосе шести очередным пассажирам суборбитального космического корабля New Shepard.



Однако Безос планирует в будущем создать тяжелую ракету New Glenn, которая позволит выводить в космос спутники и космические корабли. При этом предприниматель признает, что его проект схож с проектом многоразовых ракет-носителей компании SpaceX Илона Маска. «Наши инженерные подходы немного отличаются, но мыслим мы очень похоже», - пояснил Безос.



Проект ракеты New Glenn, конкурирующей с ракетой Falcon 9 Илона Маска, Безос анонсировал в сентябре 2016 года. Также, как и у проекта Space X, эта ракета должна быть оснащена возвращаемой первой ступенью. Запустить New Glenn Безос пообещал к 2020 году.

В настоящее время основным проектом Blue Origin является суборбитальный космический корабль New Shepard, который способен совершать краткосрочные полеты за пределы атмосферы. В 2017 году Blue Origin обещала начать запуски New Shepard с летчиками испытателями на борту. В 2018 году в космос на нем уже должны полететь первые туристы. Тестовые полеты корабля в автоматическом режиме проводятся с 2015 года.



По версии журнала Forbes, в марте 2017 года Джефф Безос впервые вошел в тройку самых богатых людей планеты. Его состояние оценивается в $72,8 млрд.