Гигантскую порцию оливье весом в 3 тонны приготовили в России
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Результат официально зафиксировал редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов. И он уже передаст свое свидетельство составителям мировой «Книги Гиннесса».
60 поваров подали заявку в «Книгу рекордов Гиннеса» на то, что сумеют изготовить единовременно порцию салата весом в 3333 килограмма, и выполнили ее.
На подготовку всех ингредиентов у рекордсменов из Екатеринбурга ушло около полутора суток. В несколько смен они почистили и сварили 700 килограммов картофеля, 470 килограммов моркови, а также нарезали 300 килограммов огурцов и 400 килограммов докторской колбасы, сообщает Life.
К этим заранее приготовленным продуктам прямо сегодня 20 поваров добавили 300 килограммов нашинкованных яиц и 350 килограммов зелёного горошка. А потом всю эту массу, выложенную в гигантскую ёмкость, заправили шестью сотнями килограммов майонеза.
фото: life.ru
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