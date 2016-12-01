Гигантскую порцию оливье весом в 3 тонны приготовили в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Результат официально зафиксировал редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов. И он уже передаст свое свидетельство составителям мировой «Книги Гиннесса».

60 поваров подали заявку в «Книгу рекордов Гиннеса» на то, что сумеют изготовить единовременно порцию салата весом в 3333 килограмма, и выполнили ее.

На подготовку всех ингредиентов у рекордсменов из Екатеринбурга ушло около полутора суток. В несколько смен они почистили и сварили 700 килограммов картофеля, 470 килограммов моркови, а также нарезали 300 килограммов огурцов и 400 килограммов докторской колбасы, сообщает Life.

К этим заранее приготовленным продуктам прямо сегодня 20 поваров добавили 300 килограммов нашинкованных яиц и 350 килограммов зелёного горошка. А потом всю эту массу, выложенную в гигантскую ёмкость, заправили шестью сотнями килограммов майонеза.

фото: life.ru