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GGG рассказал о мотивации и планах на реванш с «Канело»

1 Марта 2018 08:59 264
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GGG рассказал о мотивации и планах на реванш с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин сказал, что не намерен что-либо доказывать в рематче с Саулем Альваресом 5 мая, а будет биться за убедительную победу и наследие, пишет Sports.kz.

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«Я буду доминировать и на этот раз сделаю это более убедительно. Мне нет необходимости говорить, что я нокаутирую его, но я бы этого хотел. - сказал Геннадий Головкин, которого цитирует Boxingscene.com. -  Свою работу в ринге я сделаю, но я не могу контролировать оценки судей. Я не собираюсь ничего доказывать. Мне нечего доказывать. Я просто хочу победить, сохранить свои пояса и остаться чемпионом. Чувствую себя хорошо. Я по-прежнему обладаю своей силой и невероятно мотивирован на этот поединок. Два лучших боксера pound-for-pound дерутся друг с другом. Победитель станет королем P4P».

Фото: www.hbo.com

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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