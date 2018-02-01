GGG пообещал сделать большой подарок болельщикам в реванше с Альваресом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин не стал прогнозировать исход реванша с Саулем «Канело» Альваресом 5 мая, однако пообещал по-настоящему зрелищный поединок, пишет Sports.kz.

«Я просто счастлив, что нахожусь сейчас здесь и 5 мая в Вегасе выйду на ринг. Это шанс войти в историю. У меня великолепный соперник - «Канело» Альварес. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Мне не хочется говорить о прошлом поединке. Я хочу сделать второй шаг, следующий бой. Хочу подарить большой, возможно даже, самый большой подарок людям - исторический поединок. Все понимают, что это значимый бой и потрясающее шоу. У меня нет никаких прогнозов. Просто приезжайте в Вегас на Синко де Майо», - сказал боксер на пресс-конференции.