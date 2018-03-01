GGG назвали дату начала заката его карьеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Worldboxingnews.net считает, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) постепенно «угасает», сообщает Sports.kz.

«Головкин приложил максимум усилий, чтобы победить в первом поединке, но из-за судей сделать этого не удалось. Агрессивный стиль GGG доставил ему проблемы, потому что Альварес был раз воспользоваться его слабой защитой», - пишет издание

«В предыдущем бою Альварес даже был не на пике формы, что определенно должно беспокоить Головкина. К тому же, GGG будет уже 36, а «Канело» еще не будет даже 28.

Рекорд Головкина говорит сам за себя, но время не победить. Даже самые успешные бойцы не могут оставаться на вершине вечно. Головкин - боец, чья лучшая форма ослабевает, «Канело» же наоборот продолжает расти.

В первый раз Головкин выложился по максимум, а «Канело» все еще может улучшить свой бокс. Закат художественной карьеры Головкина может начаться «Синко де майо», - отмечает Worldboxingnews.net.

Если WADA не отреагирует на допинг Альвареса и разрешит реванш с Головкиным, он состоится, как и запланировано, 5 мая.