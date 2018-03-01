Герои дня: Рабочие рассказали, как спасали детей из горящей квартиры в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рабочие Жасулан Байсеитов, Акылбек Жахаимов, Руслан Бериков, Адильбек Дагыстан спасли троих детей и женщину из горящей квартиры в новостройке в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар произошел в пятницу, 2 марта, на 7 этаже в ЖК «Nova City». Рабочие соседнего строящегося здания забрались в горящую квартиру из окна квартиры этажом ниже и передавали друг другу детей и женщину. Всего ими было спасено 4 человека, в том числе 3 детей. Еще одну пожилую женщины эвакуировали из горящей квартиры прибывшие позже пожарные.

«Мы пообедали и шли в сторону рабочего места. Увидели чёрный дым, сначала не обратили на него внимания, думали, что возможно ведутся работы, но потом услышали крики женщины. Поднялись на 7 этаж, войти через дверь не смогли. И спустились на 6 этаж. В квартире на 6 этаже пока не живут, ведётся ремонт. Так, через окно спустили троих детей и женщину», - рассказал монолитчик Акылбек Жахаимов.





По его словам, дети были в возрасте примерно 2, 8 и 9 лет.

Непосредственно на 7 этаж забирался монтажник-высотник Жасулан Байсеитов.





«Оказалась, еще осталась старушка. Также поднялся на 7 этаж через окно, но ее спустить я уже не смог, потому что был страх, усталость, задыхался от дыма. Как смог, я ее приподнял, чтобы дышала свежим воздухом. Потом уже приехали пожарные», - поделился он.

















Напомним, сообщение пожарным поступило сегодня в 14.19 часов. На место приехали 4 основных, 3 специальных пожарных автомобиля, 26 единиц личного состава.



