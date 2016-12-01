Германия отказала в убежище 75 тыс беженцам

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В текущем году около 20 тыс. мигрантов были депортированы из Германии, а еще 55 тыс. просителей убежища добровольно покинули страну, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации германского издания Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ведомство Федеральной полиции Германии, с января по ноябрь 2016 года в предоставлении убежища было отказано 19 тыс. 720 мигрантам.

Отмечается, что в этом году количество мигрантов, которым было отказано во въезде в ФРГ, увеличилось более чем на 100% в сравнении с прошлым годом, когда в страну не пустили 8 тыс. 913 человек.

Больше всего отказов в текущем году получили граждане Афганистана - 3 тыс. 695 человек, за ними следуют сирийцы, иракцы и нигерийцы.

В свою очередь, по данным германской газеты Süddeutsche Zeitung, в 2016 году при финансовом содействии германских властей страну покинули около 55 тыс. соискателей убежища.

Большинство добровольных возвращенцев - с Западных Балкан, в первую очередь из Албании (15 тыс.). Они приехали в ФРГ, не имея никаких шансов на получение убежища, и вернулись домой, получив деньги от Германии на обратный путь.